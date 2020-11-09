9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два британских дипломата объявлены персонами нон грата в Беларуси. Информация об этом прозвучала в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Как проинформировали в МИД Беларуси, это решение продиктовано деструктивным характером деятельности британских подданных. "8 ноября 2020 года Министерством иностранных дел Беларуси ввиду деятельности, несовместимой со статусом дипломатического агента, со статусом дипломата, а также с целями нахождения в Республике Беларусь принято решение об объявлении двух дипломатов посольства Великобритании и Северной Ирландии в Беларуси персонами нон грата", - отметил в интервью официальный представитель МИД Анатолий Глаз. Речь о военном атташе Великобритании Уайте Бойкоте Тимати и заместителе посла Лизе Тумвуд.

По заверению представителя МИД, это решение является вынужденным. "Решение принято белорусской стороной исключительно ввиду подтвержденного деструктивного характера деятельности указанных лиц. Этим решением никоим образом белорусская сторона не закрывает двери для диалога с нашими британскими коллегами и оставляет их открытыми", - заверил Анатолий Глаз.

Как уточняется, оба дипломата покинули территорию Беларуси.-0-