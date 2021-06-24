Дзермант: Европа вновь стала на путь экспансии на Восток

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объединенная Европа сегодня вновь стала на путь экспансии на Восток. Такое мнение газете "Рэспублiка" высказал политический аналитик Алексей Дзермант, сообщает БЕЛТА.

"Выступление Александра Лукашенко в Брестской крепости на 80-летнюю годовщину начала Великой Отечественной войны было необычным - откровенным, проникновенным и очень понятным для белорусов. Президент говорил о самом важном для всех нас, о том, что мы помним и чем дорожим. Это память и ценности, которые мы получили из той войны и которые вынуждены вновь актуализировать сейчас, когда почти весь Запад снова ополчился против нашей страны, - считает политолог. - Белорусский лидер обращался к западным политикам и народам не с целью высокомерно поучать или безосновательно храбриться. Он обращался к ним, чтобы образумить и провести вполне очевидные параллели между тем, что было 80 лет назад, и тем, что происходит сейчас. Объединенная Европа, по сути, вновь стала на путь экспансии на Восток".

По словам Алексея Дзерманта, украинская трагедия ничему Запад не научила, и они хотят повторить то же самое в Беларуси.

"Но не получается, и поэтому с удвоенным остервенением Запад начинает против нас санкционное давление, экономическую войну и информационные диверсии. Это же надо, небольшая Беларусь бросает вызов всему евроатлантическому сообществу! Просто потому, что хочет жить своим умом, по своим ценностям и без чужой указки. Именно этого нам и не могут простить. И сравнение с оккупацией середины прошлого века неслучайно. Во время Великой Отечественной она была страшной, кровавой, но сейчас хитрые стратеги решили изменить тактику и сражаются уже за души и умы наших сограждан для того, чтобы они сами все принесли и сдались", - сказал аналитик.

Он отметил, что Президент в своем выступлении очень четко обозначил основания настоящей идеологии нашего государства.

"Это защита человеческого достоинства, независимости от любых проявлений расизма, превосходства, в какие бы красивые идеи о свободе и демократии они ни облекались. Сейчас фашизм и неонацизм как раз и прячутся под лозунгами европейского выбора, западных ценностей, но как только кто-то в эти ценности всерьез поверит, то превратится в бесправную колонию и зону для выкачивания ресурсов. Именно этому противостоит Беларусь и ее лидер. Мы сейчас на передовой борьбы и защищаем не только себя, но и наших союзников на востоке. И в этой борьбе мы просто обязаны победить. Ради будущего человечества", - резюмировал Алексей Дзермант. -0-