Дзермант: выход Беларуси из "Восточного партнерства" - серьезный имиджевый удар для ЕС

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выход Беларуси из инициативы "Восточное партнерство" - это серьезный имиджевый удар для Европейского союза. Такое мнение газете "СБ. Беларусь сегодня" высказал политический аналитик Алексей Дзермант, сообщает БЕЛТА.

"Беларусь приостанавливает свое участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство". Это совершенно логичный и адекватный шаг после того, как мы получили от ЕС несколько пакетов экономических санкций. Для нашей страны участие в подобных инициативах теряет всякий смысл. Беларусь видела в "Восточном партнерстве" возможность совместного решения общих задач: Европу сотрясают потоки незаконной миграции, которые в том числе идут туда и через нашу страну. Но бремя защиты границ ЕС должно лежать не только на нас, ведь не мы являемся конечной целью этих потоков. И программы инициативы позволяли создавать необходимую инфраструктуру для надежной охраны границы и таможенного контроля. Во всяком случае, Беларусь стремилась привнести своим участием и видением именно конкретную практическую пользу", - отметил аналитик.

По его словам, белорусские дипломаты не раз заявляли о том, что самое важное в данном проекте - экономическое сотрудничество, инвестиции, а не геополитические проекции или продвижение "европейских ценностей", что излишняя политизация погубит проект и сделает его одиозным. Что в итоге и стало происходить.

"Европейские политики (особенно из восточной части ЕС, где до сих пор много неизжитых комплексов) видели в "ВП" совсем иное - механизм влияния на внутриполитическую ситуацию в странах - участницах этой инициативы, возможность продвижения геополитических интересов Запада наперекор интересам России или самих государств, вовлеченных в этот проект. Очевидно, что так долго продолжаться не могло. Беларусь не то государство, которое позволит лицемерно с собой играть, - уверен Алексей Дзермант. - Стало понятно, что, например, поддержка так называемого гражданского общества в рамках инициативы на деле оборачивается подрывной деятельностью с целью свержения государственной власти, спонсированием деструктивных сил, которые в час икс как по команде начинают раскачивать ситуацию в обществе".

Эксперт считает, что выход Беларуси из инициативы - это серьезный имиджевый удар для ЕС. "Во всяком случае, по тем странам, которые его активно поддерживали и видели в нем перспективу продвижения европейских интересов на Востоке. И ответственность за фактический провал этого проекта лежит на плечах тех европейских политиков, которые в силу своих амбиций и ложных представлений о реальности не смогли сделать из него реальный инструмент добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества. Беларусь, проявляя добрую волю и искреннее стремление к налаживанию нормальных отношений с западными соседями, долгое время присматривалась к тому, что и как предлагает Европа, - напоминает Алексей Дзермант. - Стремилась направить ее инициативы в конструктивное, полезное русло. Вела себя уважительно и дипломатично, но в Евросоюзе этого не оценили. Как только представился повод, там вспомнили все свои дикие предубеждения и необоснованные претензии к нашей стране. А раз так, то Беларусь отвечать будет зеркально - нам становятся неважными проекты, где нашими интересами пренебрегают. Мы уходим из "Восточного партнерства", которое без нас оказывается провальным и бесперспективным. Европа все сделала для этого".-0-