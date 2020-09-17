Дзермант: западные соседи расценивают Беларусь как добычу, хоть она старалась выстраивать отношения

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь старается выстраивать с западными соседями взаимовыгодные отношения, но они смотрят на нее как на добычу. Такое мнение высказал политолог Алексей Дзермант в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Мы всегда старались выстраивать с соседями взаимовыгодные отношения, достигать взаимопонимания. Но дело в том, что они, особенно западные, смотрели на нас как на добычу. И как только они решили, что мы слабеем, вцепились и пытаются оторвать от нас как можно больше ресурсов. Однако мы устояли, система оказалась крепкой. Они сами, наверное, не просчитали все. Но мы тоже выводы из этого всего сделаем", - сказал Алексей Дзермант.

Политолог отметил, что Польша отрабатывала одну из главных ролей. Там в течение нескольких лет создавалась медийная, гуманитарная и образовательная инфраструктура, которая сейчас используется для раскачивания ситуации в Беларуси.

Литва, по мнению эксперта, старалась воздействовать на Беларусь по дипломатическим каналам, пытаясь рассорить ее с Евросоюзом и заблокировать запуск БелАЭС - по сути, остановить развитие Беларуси. Однако это была не единственная ее цель, считает Алексей Дзермант. "У них очень сильный мессианский комплекс. Они продвигают идею, что выбор западного пути, что их пример - это единственный, универсальный, и белорусы должны по нему пойти, вспоминают ВКЛ, - пояснил он. - На самом деле это скрытый литовский империализм. На кого еще направлять свои амбиции, если на Западе у них заштатная роль, а тут они чувствуют: "Мы на краю борьбы за западные ценности, демократию, будем гнобить белорусов".

Ведущий программы, руководитель телеканала ОНТ Марат Марков в свою очередь заметил, что треть населения Литвы выехала на заработки в более развитые государства, сейчас эта страна является дотационной. "Они рассчитывают, что белорусы поедут к ним и будут дешевой рабочей силой, которая заместит литовцев", - ответил ему гость передачи.

Алексей Дзермант также обратил внимание, что на Западе давно научились распределять роли между странами, когда речь идет о попытке повлиять на другое государство. "У них есть дифференциация - кто более умеренный, кто более дипломатичный. Но есть цепные псы или гиены - их не жалко, они на передовой. Более того, они сами с охотой примеряют на себя эту роль, думают, что это и есть их миссия. И, конечно, думают на этом заработать", - подчеркнул политолог.-0-