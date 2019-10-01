ЕАЭС доказал свою жизнеспособность и крепнет из года в год - Пашинян

1 октября, Ереван /Корр. БЕЛТА/. Евразийский экономический союз за время существования доказал свою жизнеспособность и крепнет из года в год. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в Ереване на открытии заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Организация уже пять лет крепнет из года в год. Она доказала свою жизнеспособность и привлекательность в качестве международного интеграционного объединения", - сказал Никол Пашинян. Армения, которая председательствовала в союзе, внесла посильный вклад в его развитие.

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