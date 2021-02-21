Экономическое и гуманитарное сотрудничество Беларуси и Азербайджана обсудили в Баку

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Беларуси в Азербайджане Андрей Равков встретился с членом комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли меджлиса Азербайджана, руководителем парламентской рабочей группы по связям с Беларусью, заместителем председателя общества дружбы "Азербайджан - Беларусь" академиком Зиядом Самедзаде. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Стороны обсудили состояние и перспективы белорусско-азербайджанских связей, в том числе развитие партнерства в экономической и гуманитарной сферах.
Отдельной темой беседы стала необходимость возобновления деятельности общества дружбы "Азербайджан - Беларусь", призванного способствовать развитию двусторонних научных и культурных контактов, а также делового и торгово-экономического сотрудничества.-0-