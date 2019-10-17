Эксперт: активное участие граждан в выборах обеспечивает суверенитет страны

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Активное участие граждан в выборах - это эффективная мера для защиты суверенитета страны. Такое мнение сегодня журналистам высказал председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас перед международной конференцией "Институт выборов как механизм легитимации публичной власти" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Андрей Клишас считает, что "единственный эффективный реальный барьер защиты суверенитета - это активное участие граждан в избирательных процессах". "Когда граждане активно вовлечены в определение собственного будущего, то влияние извне на политику государства будет минимальным", - подчеркнул он.

В Беларуси современное, демократическое, отвечающее всем современным стандартам избирательное законодательство, продолжил эксперт. Эффективным он назвал и нормы, которые обеспечивают международное наблюдение. "Думаю, все наблюдатели смогут убедиться в том, что выборы (в Национальное собрание седьмого созыва. - Прим. БЕЛТА) проходят в строгом соответствии с белорусскими законами и обеспечивают представительный характер парламентской демократии", - сказал он.

Схожее мнение по поводу важности активного участия людей в избирательных кампаниях высказала во время открытия конференции председатель ЦИК Лидия Ермошина. "Это инструмент обеспечения стабильности общества, государства", - отметила глава Центризбиркома.

В беседе с журналистами ход парламентских выборов она охарактеризовала как достаточно спокойный. Оживления в ЦИК ожидают в ближайшее время - 17 октября завершается регистрация кандидатов в депутаты, и после этого они смогут приступить к предвыборной агитации.

Международная конференция "Институт выборов как механизм легитимации публичной власти" проходит в Минске 17-18 октября с участием экспертов избирательного права. На мероприятии обсуждаются вопросы конституционного строительства, наблюдения за избирательными кампаниями. Эксперты изучат также международный опыт в части легитимации публичной власти в процессе выборов, референдумов. Отдельное пленарное заседание посвящено выборам в белорусский парламент, избирательному законодательству и практике электоральных кампаний в стране.

Организаторами мероприятия выступают Исполком СНГ, Межпарламентская ассамблея стран СНГ (МПА СНГ), Центризбирком Беларуси. В штаб-квартире Содружества в Минске обратили внимание, что конференция состоится за месяц до выборов депутатов Палаты представителей седьмого созыва, которые назначены на 17 ноября.-0-