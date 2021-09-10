Эксперты Беларуси и России презентовали доклад на тему углубления интеграции двух стран

10 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Эксперты Беларуси и России подготовили аналитический доклад "Время стратегических решений. Российско-белорусское сотрудничество". Его презентация состоялась сегодня во время видеомоста между Москвой и Минском, передает корреспондент БЕЛТА.

Авторами доклада стали более 50 ведущих ученых, экспертов, ректоры университетов, политики двух стран. "Целый ряд тезисов доклада перекликается с теми положениями, которые были озвучены вчера на пресс-конференции президентами Беларуси и России", - сказал один из его авторов проректор российского Государственного академического университета гуманитарных наук, главный редактор аналитического портала "Евразия. Эксперт" Вячеслав Сутырин.

"Один из ключевых выводов и рекомендаций - необходимость перехода к реальной экономической интеграции России и Беларуси и принятие до конца этого года союзных программ и соответствующих межправительственных соглашений, обеспечение нормативно-правовой базы для их выполнения", - отметил Вячеслав Сутырин.

Директор Института Европы Российской академии наук, председатель Ассоциации внешнеполитических исследований им.А.А.Громыко Алексей Громыко добавил, что доклад подготовлен по результатам проведения 12 экспертных онлайн-семинаров. В нем предложены рекомендации относительно будущего российско-белорусских отношений, включая темы внешней и внутренней политики, безопасности, экономики, гуманитарного сотрудничества, перспектив многосторонних интеграционных проектов на постсоветском пространстве.

Текст доклада опубликован на сайтах Ассоциации внешнеполитических исследований им.А.А.Громыко и Института стран Европы РАН.-0-