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Политика
28 октября 2021, 15:59

Эксперты отмечают важность гармонизации законодательства Беларуси и России по обращению с отходами

Фото из архива
Фото из архива

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 27-28 октября прошло очередное заседание постоянно действующего семинара при Парламентском собрании Союза Беларуси и России по вопросам строительства Союзного государства на тему "О практике применения законодательства Республики Беларусь и Российской Федерации в области обращения с отходами", сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

В работе приняли участие председатель Комиссии Парламентского собрания по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий Николай Васильков, члены комиссии - Николай Валуев и Николай Шевчук. Вместе с депутатами работали представители Постоянного комитета Союзного государства, министерств и ведомств Беларуси и России, научно-исследовательских и образовательных учреждений, а также предприятий, деятельность которых связана с обращением с отходами.

На заседании были представлены доклады о состоянии и перспективах управления твердыми коммунальными отходами в Беларуси и России, о гармонизации законодательства двух стран в целях повышения эффективности экономического и экологического сотрудничества, о мировой практике и правовых механизмах стимулирования и государственной поддержки вовлечения производителей к внедрению эффективных технологий охраны окружающей среды.

Участники семинара определили наиболее значимые для Союзного государства направления сотрудничества в сфере обращения с отходами, требующие выработки концептуальных предложений по совершенствованию национального законодательства обоих государств. Была отмечена необходимость гармонизации системы правовых требований Беларуси и России в сфере обращения с отходами производства и потребления в целях совместного решения экологических проблем, связанных с негативным воздействием отходов на окружающую среду.

На заседании были выдвинуты предложения по разработке Стратегии перехода Союзного государства к экономике замкнутого цикла, обеспечению модернизации национального законодательства Беларуси и России с учетом потенциала модельного законодательства СНГ, а также по унификации правовых требований в области обращения с отходами производства и потребления и вторичными материальными ресурсами. Кроме того, внесены конкретные предложения по совершенствованию требований к упаковке в рамках Таможенного союза.

Эти и другие предложения войдут в рекомендации, реализация которых будет способствовать эффективному решению вопросов экологической повестки в сфере обращения с отходами. Итоговый документ, содержащий выработанные участниками семинара предложения, будет направлен министерствам и ведомствам двух государств, другим заинтересованным структурам, а также опубликован на официальном сайте Парламентского собрания.

Участники семинара также посетили мусоросортировочный перерабатывающий завод УП "Спецкоммунавтотранс", где ознакомились с опытом работы по приему и сортировке смешанных и раздельно собранных отходов.-0-

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Теги
белорусско-российские отношения законодательство отходы
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