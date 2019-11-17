Ермошина ожидает, что после 13.00 явка избирателей превысит 50%

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Центризбиркома Лидия Ермошина прогнозирует, что уже после 13.00 можно будет говорить о явке выше 50% на выборах депутатов в Палату представителей Национального собрания седьмого созыва. Об этом она заявила в эфире телеканала "Беларусь 1" , сообщает БЕЛТА.

"Подача информации теперь будет замедляться в силу того, что участковые комиссии начинают работать в усиленном режиме: избиратель активно пошел на участки. Поэтому мы и пресс-конференции проводим на час позже, - сказала Лидия Ермошина. - Думаю, уже после часа дня порадуем жизнеутверждающими цифрами. Возможно, они выйдут уже за 50%".

На данный момент нарушений в основной день голосования не отмечено. "Я более чем удовлетворена: пока в Центральную комиссию не поступает жалоб. Это первые выборы, когда в 8 утра не было ни одной жалобы от национального наблюдателя, что его не допустили к наблюдению. Упрекать кого-либо в недемократичности, в том, что есть препятствия наблюдению, просто несправедливо", - заключила Лидия Ермошина.-0-