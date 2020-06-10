Ермошина рассказала о шантаже при сборе подписей за альтернативного кандидата на частном предприятии

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На одном из предприятий угрожали невыплатой зарплаты за отказ ставить подпись за альтернативного кандидата. Об этом рассказала сегодня журналистам председатель ЦИК Лидия Ермошина, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Центральную комиссию по фактам увольнения не обращались. Тем не менее мы на днях получили анонимное заявление, оно касалось альтернативного кандидата. Работники частного предприятия указали, что член инициативной группы, она же главный бухгалтер и жена владельца предприятия, однозначно заявила, что если подписи не будут поставлены, то они не получат заработную плату", - сообщила Лидия Ермошина. Она добавила, что ЦИК проверяет и анонимные заявления, которые публикуются в отношении всех инициативных групп в интернете.

Как сообщалось, глава государства Александр Лукашенко провел 10 июня совещание, где в том числе обсуждались вопросы организации выборов. Президент обратил внимание на участившиеся увольнения людей в частных компаниях. "В последнее время, уверен и вам так же, как и мне, поступают жалобы от людей по ходу так называемой этой избирательной кампании. Что меня возмущает особенно - в Минске, других городах (это характерно для городов) частные компании увольняют людей. Притом, боюсь сказать массово, но достаточно много. Я насчет этого соответствующее заявление уже делал. Мало того, увольняют людей - тех, кто не отдал подпись за альтернативных так называемых кандидатов: ты там за Петрова, Сидорова не расписался - уходи", - заметил он.

Александр Лукашенко попросил главу Администрации Президента Игоря Сергеенко, председателя Совета Республики Наталью Кочанову и управляющего делами Президента Виктора Шеймана подключиться к этому вопросу и выработать систему проверок частных компаний. "Я ведь еще в начале года просил не увольнять людей из-за этой пандемии. Дело ж здесь не в выборах. Нет, начали выкидывать. И, главное, уже обнаглели и не боятся: "А, ты там за своего Лукашенко, ну так иди на улицу!" Это что такое? - возмутился глава государства. - И я получил жалобы от нескольких человек, попросил проверить. Выкидывают людей беззащитных, у кого нет денег, папы, мамы, которые могут защитить".-0-

"Никому не должны позволить обидеть простого человека" - Лукашенко поручил проверить причины увольнений в частных фирмах Александр Лукашенко попросил главу Администрации Президента Игоря Сергеенко, председателя Совета Республики Наталью Кочанову и управляющего делами Президента Виктора Шеймана подключиться к этому вопросу и выработать систему проверок частных компаний.