Ермошина: выборы стали поводом для неприкрытого международного вмешательства в дела государства

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выборы стали поводом для неприкрытого международного вмешательства в дела государства, заявила председатель ЦИК Лидия Ермошина на международной конференции "Противодействие внешним вызовам и угрозам: парламентское измерение Союзного государства", передает корреспондент БЕЛТА.

"События политической жизни последних двух десятилетий показывают, что ни одно из государств, где нет полной монополии на власть, не свободно от угроз государственных переворотов. При этом при разности национальных менталитетов, религий, уровня жизни и образования существуют общие черты, которые позволяют предполагать наличие общего сценария мятежей, однако наполняемого конкретикой в каждом отдельном случае. С учетом того, что мятежи все чаще стали происходить как следствие главных избирательных кампаний, можно прийти к выводу, что выборы перестали являться внутренним делом самих государств, а стали поводом для неприкрытого международного вмешательства в дела государства", - сказала Лидия Ермошина.

По ее словам, исходя из последних событий, прослеживается и другая пугающая тенденция. "А именно выборы перестали служить цели обретения народного согласия, а все чаще служат противоположной цели, направленной на раскол общества и государства. Иные утверждения, как правило, от партий оппонентов главной политической силы о том, что если выборы будут честными, то и мятежей не будет, полностью опровергаются послевыборными событиями не только в Беларуси, но и в Грузии, Кыргызстане и даже в США. А это ведь только последние избирательные кампании, - отметила председатель ЦИК. - По вине интернет-ресурсов произошло не только падение нравственных ориентиров, осуществляется полная перестройка сознания вполне образованных людей".

Лидия Ермошина акцентировала внимание на тревожном факте. "Объектом духовной дегенерации является не только современное поколение избирателей, но и будущее - то есть дети. Достаточно вспомнить участие детей и подростков в незаконных массовых акциях, либо резонансное видео о том, как 11-летний подросток в Витебске плюет на братскую могилу. Только усилением патриотического воспитания в учебных заведениях и официальных СМИ ситуацию исправить невозможно, на мой взгляд. Должны быть предприняты меры, чтобы невозможной стала для восприятия иная точка зрения, кроме патриотической. В противном случае у нас сомнительное будущее, если оно есть вообще", - заявила она.

Председатель ЦИК добавила, что в связи с предстоящими избирательными кампаниями в Беларуси и России социальная и политическая стабильность в Союзном государстве находится под угрозой. "Перед нами стоит сверхсложная задача по выработке способов организации избирательных процессов таким образом, чтобы они не смогли трансформироваться во взрывную волну, способную обрушить наш общий дом", - констатировала она.

Международная конференция "Противодействие внешним вызовам и угрозам: парламентское измерение Союзного государства" проходит в комбинированном формате (онлайн и офлайн) с подключением студий в Москве и Минске, а также в других городах СНГ. К участию приглашены депутаты Парламентского собрания, члены палат парламентов Беларуси и России, представители международных организаций, министерств и ведомств, высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов Беларуси и России, а также ведущие эксперты в области права и политологии.

Конференция включает пленарное заседание и работу трех секций: "Противодействие внешним вызовам и угрозам. Соблюдение прав и свобод граждан в Союзном государстве и зарубежных странах", "Избирательное законодательство и практика его применения в Республике Беларусь, Российской Федерации и зарубежных странах", "Сохранение исторической памяти, противодействие попыткам героизации нацизма и пересмотра итогов Великой Отечественной войны".

Мероприятие проводится в соответствии с поручением руководства Парламентского собрания, данным в ходе 59-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России.-0-