Ермошина: до проведения конституционного референдума избирательное законодательство меняться не будет

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До проведения конституционного референдума избирательное законодательство меняться не будет, сообщила журналистам председатель ЦИК Лидия Ермошина. Она принимает участие в международной конференции "Противодействие внешним вызовам и угрозам: парламентское измерение Союзного государства", передает корреспондент БЕЛТА.

"Давайте не будем идеализировать любой закон. Все-таки он рассчитан на правопослушное исполнение. Конечно, избирательное законодательство Республики Беларусь подлежит модернизации, оно устарело. Избирательный кодекс принимался в 2000 году, а мы уже живем в 2021-м. Это говорит о том, насколько он был разработан удачно, насколько он является качественным, коль действует уже более 20 лет, - сказала Лидия Ермошина. - Тем не менее, есть поручение главы государства о том, что синхронно после изменения Конституции будет меняться избирательное законодательство. Поэтому, конечно, до проведения конституционного референдума избирательное законодательство меняться не будет".

По ее словам, референдум будет проводиться по действующим правилам. "Но уже все последующие выборы, я уверена, будут проводиться по более совершенным нормам, которые будут учитывать все те общественные вызовы, которые имели место при проведении последней избирательной кампании по выборам Президента Республики Беларусь", - отметила председатель ЦИК.

Международная конференция "Противодействие внешним вызовам и угрозам: парламентское измерение Союзного государства" проходит в комбинированном формате (онлайн и офлайн) с подключением студий в Москве и Минске, а также в других городах СНГ. К участию приглашены депутаты Парламентского собрания, члены палат парламентов Беларуси и России, представители международных организаций, министерств и ведомств, высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов Беларуси и России, а также ведущие эксперты в области права и политологии.

Конференция включает пленарное заседание и работу трех секций: "Противодействие внешним вызовам и угрозам. Соблюдение прав и свобод граждан в Союзном государстве и зарубежных странах", "Избирательное законодательство и практика его применения в Республике Беларусь, Российской Федерации и зарубежных странах" и "Сохранение исторической памяти, противодействие попыткам героизации нацизма и пересмотра итогов Великой Отечественной войны".

Мероприятие проводится в соответствии с поручением руководства Парламентского собрания, данным в ходе проведения 59-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России.-0-

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