ЕС фактически прекратил обязательства по соглашению о реадмиссии с Беларусью еще в марте 2020 года - МИД

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский союз фактически прекратил свои обязательства по соглашению о реадмиссии с Беларусью еще в марте 2020 года. Об этом заявил сегодня журналистам пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это не ситуация сегодняшнего дня. Это совершенно логичный, исключительно ответный шаг белорусской стороны", - подчеркнул Анатолий Глаз.

О решении приостановить действие соглашения с Европейским союзом о реадмиссии в Беларуси предупреждали давно - после принятия в отношении страны очередного пакета санкций. В условиях сворачивания со стороны ЕС профильного сотрудничества и прекращения финансирования проектов в пограничной сфере Беларусь была вынуждена ответить соответствующим образом на санкционное давление. Сейчас происходит формализация ранее принятого решения, пояснили в МИД.

"В марте прошлого года Европейский союз приостановил финансирование важного проекта в сфере реадмиссии, чем, по сути, прекратил исполнение своих обязательств по указанному соглашению о реадмиссии. С апреля прошлого года мы предлагаем провести консультации по данной теме, и ответа нет до сих пор. В этих условиях, конечно, на определенном этапе мы также приняли решение приостановить исполнение обязательств по данному договору", - отметил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства.

По его словам, ряд обязательств по соглашению вступил был бы в силу с 2022 года. В документе определяется механизм передачи, принятия и возврата лиц, нарушивших условия въезда, пребывания и проживания. "В настоящий момент, естественно, никаких осложнений на границе из-за этого не возникнет", - обратил внимание Анатолий Глаз.

Ранее о готовности белорусской стороны к диалогу с ЕС по вопросам нелегальной миграции заявил и министр иностранных дел Владимир Макей. Но, по его словам, Европейский союз категорически отказывается.

Министр подчеркнул, что страны ЕС в миграционном вопросе отказываются выполнять свои международные обязательства. "Мы это абсолютно видим и, естественно, будем говорить об этом на всех международных площадках, - сказал Владимир Макей. - Но мы готовы к диалогу. Считаем, что только лишь в рамках спокойного, взаимоуважительного диалога без выдвижения искусственных претензий, угроз и шантажа можно найти решение любому вопросу, в том числе связанному с нынешней обстановкой на границе".

Как сообщалось, Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о внесении в Палату представителей законопроекта о приостановлении действия соглашения с Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения. Документ подготовлен правительством в рамках ответных мер на недружественные действия, предпринятые ЕС и его государствами-членами в отношении Беларуси, пояснили в пресс-службе главы государства.

Такое приостановление Беларусь осуществляет в соответствии с международным правом. Соглашением предусмотрено, что каждая сторона вправе частично или полностью временно приостановить его действие, официально уведомив об этом другую сторону.-0-