Евразийский межправсовет пройдет по видеосвязи

25 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание Евразийского межправительственного совета, который планировалось провести 10 апреля в Минске с участием премьер-министров стран Евразийского экономического союза, пройдет по видеосвязи. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии по итогам состоявшегося сегодня также в формате видеоконференции внеочередного заседания Совета ЕЭК.

"Члены Совета ЕЭК обсудили и вопросы, связанные с предстоящим в апреле заседанием Евразийского межправительственного совета. Определились, что он будет проведен также в режиме видеоконференции", - проинформировали в пресс-службе.

Основной темой повестки дня внеочередного Совета ЕЭК стала выработка мер борьбы c коронавирусом. Открывая заседание, председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович отметил, что в странах союза пока не наблюдается стабилизация заболеваемости коронавирусом, есть проблемы в работе производственных и денежно-кредитных сфер. При этом он подчеркнул, что госорганы стран ЕАЭС принимают системные, оперативные решения. Коллегия ЕЭК осуществляет мониторинг ситуации, направила в страны союза обзор необходимых мер, внесла определенные рекомендации.

"Целесообразно принять ряд решений, чтобы не допустить расшатывания внутреннего рынка из-за введения нашими странами односторонних запретов и ограничений, - сказал Михаил Мясникович. - Соответствующие документы приняты Коллегией ЕЭК и направлены членам Совета. Это вынужденная мера, которая находится в правовом поле Евразийского экономического союза".

Предложены, в частности, ограничения вывоза за пределы Евразийского экономического союза определенных товаров, которые крайне нужны гражданам входящих в него стран на внутреннем рынке. Также планируется предоставить некоторые льготы по импорту социально-значимых потребительских товаров.

"Сегодня ЕАЭС проверяется, что называется, на прочность, - заявил Михаил Мясникович. - Решения должны быть согласованными. Иного не может быть".-0-