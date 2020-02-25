Европарламент заинтересован в выстраивании лучших отношений с Беларусью - Карлсбро

25 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Европарламент заинтересован в выстраивании лучших отношений с Беларусью. Это отметила заместитель главы делегации Европарламента по связям с Беларусью Карин Карлсбро сегодня на встрече с журналистами в представительстве ЕС в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Карин Карлсбро подчеркнула, что делегация Европарламента приехала ознакомиться со многими вопросами, "чтобы выстраивать лучшие отношения с Беларусью". "Мы заинтересованы в сотрудничестве по трем важнейшим направлениям - демократическое развитие, охрана окружающей среды и международная торговля", - добавила она.

"Что касается охраны окружающей среды и климатических изменений, перед ЕС стоят вызовы, связанные с так называемым зеленым соглашением, - обратила внимание Карин Карлсбро. - Мы хотим, чтобы это соглашение, как реакция на климатические изменения, было достигнуто на уровне всего мира. Но когда мы говорим про Евросоюз, нам очень важно сделать эти шаги в сотрудничестве с нашими соседними странами".

Говоря о теме развития торгового сотрудничества, заместитель главы делегации сказала: "Торговля это то, что позволяет строить мосты, сближать людей и страны. И чем больше будет углубляться торговля, тем больше будет возможностей для дальнейших позитивных шагов в наших отношениях". -0-