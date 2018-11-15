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ФОТОФАКТ: Прибытие парламентской делегации Арабской Республики Египет

Политика 15.11.2018 | 01:05

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Республику Беларусь с официальным визитом прибыла парламентская делегация Арабской Республики Египет во главе с Председателем Палаты представителей Арабской Республики Египет Али Абдель Алем. В национальном аэропорту "Минск" делегацию встречал заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси Болеслав Пирштук. -0-

Фото Максима Гучека

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Египет, сотрудничество
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