Гайдукевич: на Западе не переживают за Беларусь, а боятся сильного Союзного государства

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Западе не переживают за Беларусь, а боятся сильного Союзного государства. Такое мнение высказал депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич в программе "Объективно" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Идет боязнь того, что Беларусь и Россия будут сильными. А формула проста: союз с Россией укрепляет суверенитет и государственность Беларуси и укрепляет Российскую Федерацию", - подчеркнул Олег Гайдукевич.

По мнению депутата, о потере суверенитета в результате углубления интеграции с Россией кричат лишь те люди, которые сами делают все возможное, чтобы Беларусь лишилась своей независимости.

"Они хотят, чтобы в отношении страны вводили санкции, чтобы мы вышли из союза, стали под внешнее управление Запада, как Украина, Прибалтика. Это суверенитет в Литве, Украине, когда они не могут самостоятельно принять решение? - задал риторический вопрос политик. - Нет у них страха за наш суверенитет. На Западе плевать на наш суверенитет. Они не заботятся о нас и не думают. У них есть страх, что мы будем сильными. А союз с Россией делает сильными и Беларусь, и Россию".-0-