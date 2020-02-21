Гайдукевич озвучил позицию белорусских депутатов о праворадикальной акции в польской Гайновке

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Гайдукевич озвучил сегодня журналистам позицию белорусских депутатов о проведении праворадикальной акции в польской Гайновке, передает корреспондент БЕЛТА.

Пятый Гайновский марш памяти "проклятых солдат" состоится 23 февраля. "От имени депутатов парламента я хочу выразить глубочайшее возмущение и негодование, что в Гайновке опять заявили намерение о проведении праворадикальной акции. Особенно обидно, что это происходит в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, - сказал Олег Гайдукевич.- С другой стороны, я хочу выразить огромную благодарность польским гражданам и политикам, общественным деятелям, которые тоже выступили против этого марша".

"Разрешение таких маршей, особенно в стране, которая сама очень сильно пострадала от фашизма, нацизма, - нас, безусловно, сильно возмущает. Мы не можем молчать, и особенно потому, что в последние годы мы значительно укрепили наши взаимоотношения с польскими коллегами, в том числе с польским Сеймом. По различным вопросам: экономическим, политическим наш диалог сейчас идет гораздо лучше, - отметил зампредседателя комиссии. - Беларусь - страна, которая всегда будет чтить память о Великой Отечественной войне. В нашей стране никогда коллаборанты, фашисты, нацисты не будут героями. Мы никогда не переписывали свою историю и делать этого никогда не будем".

Олег Гайдукевич подчеркнул, что озвучил позицию, которой придерживается абсолютное большинство белорусских депутатов. "Мы возмущены и просим наших польских коллег все-таки услышать нас. Ромуальд Райс - это человек, который убивал женщин, детей и стариков, это не секрет, - заявил парламентарий.- Там живут наши этнические белорусы, и мы будем их защищать. Задача любого государства - защищать своих граждан, где бы они ни проживали. Так делает любая страна мира, в том числе Польша. И мы, кстати, всегда их слышим, когда они обращаются к нам с такими вопросами".

С 2011 года в Польше 1 марта отмечается День памяти "проклятых солдат", которые, согласно официальной трактовке, после окончания Второй мировой войны продолжили борьбу за независимость Польши. Между тем, многие представители польского подполья, в частности, отряд капитана Ромуальда Райса (псевдоним Бурый) в послевоенные годы совершили многочисленные убийства, грабежи и акты насилия в отношении гражданского населения. Бандформирование под руководством Бурого в 1946 году совершило кровавый рейд в Подляшье, в результате которого было сожжено пять деревень и убиты 79 мирных жителей края.

С 2016 года марш памяти "проклятых солдат" ежегодно в конце февраля проводится в Гайновке - одном из мест компактного проживания этнических белорусов.-0-