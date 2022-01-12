Гайдукевич: события в Казахстане - урок для тех, кто верит в мирные протесты

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. События в Казахстане стали уроком для тех, кто верит в мирные уличные протесты. На это обратил внимание депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич в программе "Объективно" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Комментируя кризис в Казахстане, депутат привел аналогию с белорусскими событиями: "Для меня есть одна очень важная параллель - действия белорусских силовиков в первые дни. Если кто-то думает, что у нас не могло такого произойти (кровопролития во время уличных протестов. - Прим. БЕЛТА), это большая ошибка. Знаете, что рождает это насилие - безнаказанность и уверенность в том, что ничего не будет".

Олег Гайдукевич отметил, что как только протестующие в Казахстане не увидели сопротивления со стороны силовиков, градус жестокости вырос многократно. "Если бы в Беларуси в августе 2020 года силовые структуры опустили щиты, градус насилия был бы в три раза больше", - убежден политик.-0-