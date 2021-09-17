Гайдукевич: в России к выборам в Госдуму сделали выводы из событий в Беларуси

17 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В России к выборам в Госдуму сделали выводы из событий в Беларуси, произошедших во время и после президентских выборов 2020 года. Об этом заявил журналистам заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по международным делам Олег Гайдукевич, который осуществляет мониторинг выборов в Госдуму России в составе группы наблюдателей от Парламентского собрания Союза Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Россия не просто сделала выводы, а активно поработала, чтобы не повторить те события, которые произошли в Беларуси, - подчеркнул Олег Гайдукевич. - Второй момент: я думаю, что в Российской Федерации прекрасно понимают, для чего вообще затевалась вся ситуация в Беларуси. Этого не скрывает ни один политический эксперт даже на Западе, они говорят, что если рухнет Беларусь, - это наш следующий шаг к России. И мы этот шаг замедлили, Беларусь устояла, она осталась суверенным демократическим государством. Беларусь показала, что цветные революции можно останавливать. Мы, наверное, первое государство на постсоветском пространстве, где цветная революция захлебнулась. И это большой плюс и для России, потому что и наши главы государств, и наши народы понимают одну вещь: вместе мы сильнее, вместе мы укрепляем государственность России и укрепляем государственность Беларуси. Поэтому для меня очевидно, что мы очень много учимся у братьев-россиян, но и россияне очень много учатся у нас, особенно на последней нашей предвыборной кампании".

Олег Гайдукевич констатировал, что западные страны при подготовке к выборам и в Беларуси, и в России используют аналогичные схемы. "Посольства зарубежных стран вывешивают маршруты протестующих у себя на сайтах и в Беларуси, и в России, - привел пример он. - Мы видим одинаковые политические технологии, мы видим одинаковые способы вмешательства во внутриполитическую повестку и в Беларуси, и в России, когда финансируются определенные политики, определенные политические силы. Как можно эту дикость не заметить, когда на заседаниях европейских структур обсуждают не то, как улучшить отношения между странами, а каким образом поддержать протестное движение в наших государствах? О чем это говорит? Никогда российские или белорусские дипломаты таким не занимались. Наша позиция честная, за нами правда, поэтому мы победим".

Нынешние выборы в России впервые проводятся не в один день, а в течение трех дней - с 17 по 19 сентября.-0-