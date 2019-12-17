Генассамблея ООН приняла подготовленную Беларусью резолюцию о чернобыльском сотрудничестве

Постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков. Фото МИД Беларуси

17 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. На пленарном заседании Генеральной ассамблеи ООН консенсусом принята подготовленная делегацией Беларуси резолюция "Долговременные последствия чернобыльской катастрофы". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД. Вместе с Беларусью соавторами документа по чернобыльской проблематике выступили 56 государств. Резолюция Генассамблеи станет платформой для дальнейших действий в целях оптимизации международного реагирования на последствия чернобыльской трагедии. Основной посыл новой резолюции - необходимость продолжения чернобыльского сотрудничества под эгидой ООН в целях достижения устойчивого развития пострадавших регионов и населения через партнерство, инновации и инвестиции. В документе отражен вклад международного сообщества, включая системы ООН, в восстановление и развитие пострадавших регионов и особая координирующая роль Программы развития ООН в этой деятельности. Резолюция призывает государства-члены и учреждения системы ООН к дальнейшему укреплению стратегических партнерских связей, налаживанию альянсов и мобилизации ресурсов для развития территорий, затронутых чернобыльской катастрофой. В документе обозначены направления программ восстановления пострадавших регионов. В их числе - развитие местного предпринимательства и туризма, создание рабочих мест, переход местной экономики на экологически безопасные технологии, содействие устойчивому лесопользованию и сельскохозяйственным инновациям, интеграция уязвимого населения в процессы местного развития и поощрение здорового образа жизни. Принятие резолюции - свидетельство солидарности международного сообщества с усилиями пострадавших стран, готовности продолжать уделять чернобыльской проблематике должное внимание и оказывать содействие устойчивому развитию пострадавших регионов и населения. В соответствии с резолюцией Генеральная ассамблея ООН проведет 26 апреля 2021 года специальное заседание, посвященное 35-й годовщине чернобыльской катастрофы.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!