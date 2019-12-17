Генассамблея ООН приняла подготовленную Беларусью резолюцию о чернобыльском сотрудничестве

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 17 декабря 2019
Минск Облачно с прояснениями +4°C
Версия для слабовидящих
Новости
13:05 Старт сразу трем проектам Twinning может быть дан в Беларуси в 2020 году Экономика
13:00 Немецкий путешественник на веломобиле: в Беларусь стоит приехать Общество
12:59 Акция "Цени свое здоровье!" пройдет 18 декабря в аптеках и на предприятиях Минска Регионы
12:45 В Гомельской области более 100 трудовых споров разрешены в пользу работников в досудебном порядке Регионы
12:44 Перечень инновационных товаров в Беларуси расширен Экономика
12:38 В Беларуси в 2020 году усилят работу по достижению ЦУР на региональном уровне Общество
12:38 ФОТОФАКТ: Новогодние представления для детей начались в Витебске Регионы
12:34 Беларусь ограничивает поставки скота из регионов Бельгии и Индии Экономика
12:32 Делегация Ивановской области посетит Беларусь 18-19 декабря Экономика
12:16 Четыре машины столкнулись на МКАД, движение затруднено Происшествия
12:09 Могильник XIII-XIV веков обнаружили при благоустройстве территории рядом с Гольшанским замком Регионы
11:53 В Волковыске водитель обгорел при попытке потушить грузовик Происшествия
11:48 Нелегальные перевозчики организовали регулярные маршруты из Бреста в Гродно Происшествия
11:47 ЕС выделит более 1 млн евро для проекта Национального кадастрового агентства по программе Twinning Экономика
11:46 Еще один валютно-обменный банкомат с функцией cash-recycling установлен в Минске Общество
11:41 В Могилеве на пешеходном переходе автомобиль сбил женщину Происшествия
11:37 Застрявших в бетонной плите щенков спасли в Гродно Происшествия
11:36 Сеть консультативных центров для подростков в конфликте с законом появится в Беларуси Общество
11:32 Тему Года книги в СНГ подсказало время - Косимова Общество
11:29 У Беларуси и России много точек соприкосновения в молодежной политике - Германова Общество
11:28 Туман и до +11°С ожидается в Беларуси 18 декабря Общество
11:10 Житель Столинского района купил авто с криминальным прошлым Происшествия
11:08 Генассамблея ООН приняла подготовленную Беларусью резолюцию о чернобыльском сотрудничестве Политика
11:03 А1 и БНБ-Банк реализовали проект по трансформации IT-систем Экономика
11:03 Старт молодежному проекту "Цифровая звезда" будет дан в начале 2020 года Общество
11:03 Румас: 22 из 34 особо значимых инвестиционных объектов введены в эксплуатацию Экономика
11:02 Соглашения об упрощении визового режима с Беларусью и о реадмиссии могут заработать в 2020 году - Шульц Политика
11:00 Пес утопил машину хозяина, пока тот ходил за хлебом в магазин - видео Калейдоскоп
10:50 Молодая женщина и пятилетняя девочка пострадали в аварии вблизи Каменца Происшествия
10:39 Торнадо прошли по юго-востоку США: погибли три человека В мире
Все новости
Все новости
Политика
17 декабря 2019, 11:08

Генассамблея ООН приняла подготовленную Беларусью резолюцию о чернобыльском сотрудничестве

Постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков. Фото МИД Беларуси
Постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков. Фото МИД Беларуси

17 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. На пленарном заседании Генеральной ассамблеи ООН консенсусом принята подготовленная делегацией Беларуси резолюция "Долговременные последствия чернобыльской катастрофы". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

Вместе с Беларусью соавторами документа по чернобыльской проблематике выступили 56 государств. Резолюция Генассамблеи станет платформой для дальнейших действий в целях оптимизации международного реагирования на последствия чернобыльской трагедии.

Основной посыл новой резолюции - необходимость продолжения чернобыльского сотрудничества под эгидой ООН в целях достижения устойчивого развития пострадавших регионов и населения через партнерство, инновации и инвестиции. В документе отражен вклад международного сообщества, включая системы ООН, в восстановление и развитие пострадавших регионов и особая координирующая роль Программы развития ООН в этой деятельности.

Резолюция призывает государства-члены и учреждения системы ООН к дальнейшему укреплению стратегических партнерских связей, налаживанию альянсов и мобилизации ресурсов для развития территорий, затронутых чернобыльской катастрофой. В документе обозначены направления программ восстановления пострадавших регионов. В их числе - развитие местного предпринимательства и туризма, создание рабочих мест, переход местной экономики на экологически безопасные технологии, содействие устойчивому лесопользованию и сельскохозяйственным инновациям, интеграция уязвимого населения в процессы местного развития и поощрение здорового образа жизни.

Принятие резолюции - свидетельство солидарности международного сообщества с усилиями пострадавших стран, готовности продолжать уделять чернобыльской проблематике должное внимание и оказывать содействие устойчивому развитию пострадавших регионов и населения.

В соответствии с резолюцией Генеральная ассамблея ООН проведет 26 апреля 2021 года специальное заседание, посвященное 35-й годовщине чернобыльской катастрофы.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь ООН резолюции
Новости рубрики Политика
Фото из архива Соглашения об упрощении визового режима с Беларусью и о реадмиссии могут заработать в 2020 году - Шульц
Фото из архива Беларусь и Швейцария заинтересованы в повышении уровня межгосударственных контактов
Фото посольства Беларуси в Индии Беларусь и Бангладеш провели четвертый раунд консультаций между министерствами иностранных дел
Исполком СНГ. Фото из архива Межмидовские консультации стран СНГ по внешнеполитическому планированию пройдут в Минске
Фото из архива Семинар "Международная безопасность и НАТО в 2019 году" прошел в Минске
Владимир Макей Макей рассказал о главных дипломатических итогах 2019 года
Главное
Во время совещания Лукашенко требует максимальной отдачи от каждого вложенного рубля в экономику
Румас: 22 из 34 особо значимых инвестиционных объектов введены в эксплуатацию
Соглашения об упрощении визового режима с Беларусью и о реадмиссии могут заработать в 2020 году - Шульц
А1 и БНБ-Банк реализовали проект по трансформации IT-систем
Топ-новости
"По праву гордимся нашими мастерами" - Лукашенко поздравил кинематографистов с 95-летием белорусского кино
В Беларуси в 2020 году усилят работу по достижению ЦУР на региональном уровне
Генассамблея ООН приняла подготовленную Беларусью резолюцию о чернобыльском сотрудничестве
Немецкий путешественник на веломобиле: в Беларусь стоит приехать
Туман и до +11°С ожидается в Беларуси 18 декабря
У Беларуси и России много точек соприкосновения в молодежной политике - Германова
Старт сразу трем проектам Twinning может быть дан в Беларуси в 2020 году
Техника БелАЗ в январе-ноябре поставлялась в 47 стран мира
Перечень инновационных товаров в Беларуси расширен
Тему Года книги в СНГ подсказало время - Косимова
Уточнена концепция перехода госорганов Беларуси на использование технологий облачных вычислений
Сеть консультативных центров для подростков в конфликте с законом появится в Беларуси
Названы самые популярные у туристов достопримечательности 2019 года
В Беларуси более 67 тыс. детей оздоровятся на зимних каникулах
Беларусь будет представлена в пяти видах спорта на зимних юношеских Играх-2020
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Молодежная политика Беларуси Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.