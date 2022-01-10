Генсек ОДКБ направляется в Казахстан

10 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Рабочая поездка генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Станислава Зася в Казахстан состоится 11-13 января. Информацию об этом распространил Секретариат ОДКБ, сообщает БЕЛТА.

Цель поездки - изучение положения дел на месте и встречи с высшим политическим и военным руководством Казахстана, а также с командованием Коллективными миротворческими силами ОДКБ. "В ходе поездки запланированы встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди, помощником президента - секретарем Совета безопасности Асетом Исекешевым и первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана генерал-лейтенантом Маратом Хусаиновым", - отметили в секретариате.

Станислав Зась также посетит Алматы, где встретится с командующим Коллективными миротворческими силами ОДКБ генерал-полковником Андреем Сердюковым, ознакомится с ситуацией в городе, побывает на командном пункте и в точках развертывания КМС.

"В ходе встреч, как ожидается, будет обсуждаться ситуация в Республике Казахстан и меры по ее нормализации", - подчеркнули в секретариате.-0-