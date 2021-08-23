Генсек ОДКБ подтвердил готовность к диалогу с НАТО по ситуации в Афганистане

23 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. ОДКБ подтверждает готовность к диалогу с НАТО по ситуации в Афганистане. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась на брифинге по итогам состоявшейся сегодня в видеоформате внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает корреспондент БЕЛТА.





"Если говорить о взаимодействии с НАТО, то мы достаточно давно высказывали готовность, и на уровне министров иностранных дел, к развитию взаимодействия с НАТО по всем актуальным для наших организаций вопросам, в том числе по Афганистану, - сказал Станислав Зась. - К сожалению, со стороны государств НАТО такой готовности не проявлено. Поэтому сейчас говорить о каких-то шагах не имеет смысла".





"Хотя я по-прежнему считаю, что такой диалог и такое взаимодействие пошли бы только на пользу локализации тех угроз, которые исходят из этой ситуации в Афганистане", - отметил генеральный секретарь ОДКБ.





Отвечая на вопрос о возможном размещении баз НАТО в странах, входящих в ОДКБ, в связи с ситуацией в Афганистане, Станислав Зась напомнил, что это регулируется Уставом ОДКБ. "Все эти вопросы должны обсуждаться в организации, и приниматься согласованные решения", - подчеркнул он.





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Внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ проводится по инициативе России. Она прошла под председательством Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона. В мероприятии принял участие Президент Беларуси Александр Лукашенко. Помимо лидеров стран ОДКБ в саммите участвовал и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.-0-