Генсек ОДКБ призвал Кыргызстан и Таджикистан решить пограничную проблему исключительно мирным путем

1 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась призывает Таджикистан и Кыргызстан решить пограничную проблему исключительно мирным путем. При этом он заявил, что ОДКБ готова оказать всю необходимую помощь, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших людей с обеих сторон. Вызывает серьезную обеспокоенность продолжение вооруженного противостояния на таджикско-кыргызской границе. Конфликт надо решить исключительно за столом переговоров мирным путем. ОДКБ для этого готова оказать Кыргызстану и Таджикистану всю необходимую помощь в разрешении конфликта в случае их обращения к организации с соответствующей просьбой. Невозможно допустить дальнейшие гибель и страдания людей. Уверен, что у руководства обоих государств достаточно мудрости и решимости для того, чтобы урегулировать этот сложный пограничный вопрос в рамках межгосударственного переговорного процесса по делимитации и демаркации таджикско-кыргызской государственной границы", - заявил Станислав Зась.-0-