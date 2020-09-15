Генсеки ООН и ОДКБ заявили о прогрессе в отношениях двух организаций

15 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась выступили с совместным заявлением, в котором констатировали прогресс в отношениях этих двух международных организаций, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций и генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности приветствуют устойчивый прогресс и позитивную динамику в укреплении отношений между секретариатами двух организаций за 10 лет, прошедших со времени подписания совместной декларации о сотрудничестве, - говорится в заявлении. - Они особо отмечают важность сотрудничества в соответствии с принципами Устава Организации Объединенных Наций и международного права в целях продвижения дела глобального и регионального мира и безопасности".

В документе отмечается, что со времени подписания совместной декларации в марте 2010 года взаимодействие между двумя организациями еще более укрепили меморандумы о взаимопонимании и протоколы о сотрудничестве между Секретариатом Организации Договора о коллективной безопасности и такими структурами ООН, как Исполнительный директорат Контртеррористического комитета, Управление по наркотикам и преступности ООН, Контртеррористическое управление ООН, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Департамент операций по поддержанию мира. "Принимаемые в двухгодичном цикле резолюции сессий Генеральной Ассамблеи ООН приветствуют и с удовлетворением отмечают эти отношения", - указывается в заявлении.

Антониу Гутерриш и Станислав Зась подчеркнули: "В дни, когда международное сообщество отмечает 75-ю годовщину создания Организации Объединенных Наций, генеральные секретари подтверждают твердую приверженность совместной декларации и свое намерение и далее наращивать сотрудничество на всех уровнях, в том числе в таких ключевых областях, как раннее предупреждение, предотвращение и разрешение конфликтов, миротворчество, предотвращение терроризма и противодействие ему, борьба против международной преступности и незаконной торговли оружием, готовность к бедствиям и реагирование на них, обмен информацией".-0-