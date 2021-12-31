Гигин: обновленная Конституция станет преградой вмешательству в политическую систему Беларуси

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обновленная Конституция станет преградой иностранному вмешательству в политическую систему Беларуси. Об этом заявил председатель правления Белорусского общества "Знание" Вадим Гигин в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Историк отметил, что в Беларуси извлекли уроки из событий 2020 года и из победы над цветной революцией.

"Мы закладываем преграды для гибридной войны через политическую систему и манипулирование нашей системой, для иностранного вмешательства: запрет на финансирование любой политической деятельности из-за рубежа, запрет на любую двойную лояльность для политика - гражданство, вид на жительство в прошлом или настоящем другого государства", - отметил Вадим Гигин.-0-