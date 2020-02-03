Глава МИД Литвы о политических разногласиях с Беларусью: это не проблема, нужно разговаривать

3 февраля, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс отметил наличие политических разногласий в отношениях с Беларусью, но выразил уверенность, что это не является препятствием для продолжения диалога между странами. Об этом он заявил на встрече с представителями литовской диаспоры в Литовском центре культуры, образования и информации в агрогородке Рымдюны Островецкого района, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы соседи и должны общаться, разговаривать, уважая друг друга, думая о будущем, хотя и имея политические разногласия, что тоже не секрет. Но это же не проблема. Мы должны говорить об этом открыто, как и подобает соседям", - сказал министр.

По его словам, Литва заинтересована в поддержке связей с диаспорой в Беларуси. "Наш народ не такой большой, не так много литовцев в мире, многие живут за пределами Литвы, в разных странах. Нам каждый гражданин очень важен", - подчеркнул министр. И в связи с этим отметил особую значимость визита именно в Гервятский край Беларуси, агрогородок Рымдюны, где сохраняются литовские традиции, работают школа и детский сад с литовским языком обучения, открыт Литовский центр культуры, образования и информации.

Линас Линкявичюс упомянул, что в этом году Литва отмечает важный исторический юбилей - 30-летие восстановления независимости. "Глядя на этот пройденный путь, стоит задуматься, что получилось, что не очень, как будем в будущем себя вести, куда пойдем, - сказал он. - Все эти планы в первую очередь зависят от мирного будущего, чтобы мир был на Земле и в нашем регионе, чтобы не было вражды, а было больше взаимопонимания. На это мы должны направить все свои усилия".

Министр поблагодарил за возможность визита в Беларусь и заверил в своей настроенности на конструктивный диалог по всему спектру вопросов.

Как сообщалось, 4 февраля запланирована встреча глав внешнеполитических ведомств Литвы и Беларуси в Министерстве иностранных дел в Минске, а затем совместное заявление Владимира Макея и Линаса Линкявичюса для средств массовой информации.-0-