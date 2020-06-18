Главы МИД Беларуси и Финляндии обсудили борьбу с последствиями пандемии и сотрудничество с ЕС

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. По инициативе финляндской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто. Такая информация размещена на сайте белорусского МИД, сообщает БЕЛТА.
"Главы внешнеполитических ведомств обсудили проблематику противодействия коронавирусной инфекции в Беларуси и Финляндии и меры по укреплению международного сотрудничества в преодолении последствий пандемии при координирующей роли Всемирной организации здравоохранения", - рассказали в министерстве.
По просьбе финляндской стороны министр иностранных дел Беларуси прокомментировал актуальную ситуацию в преддверии старта президентской кампании в республике.
По информации ведомства, министры отметили конструктивное взаимодействие в возвращении на родину белорусских и финляндских граждан, подчеркнули важность сохранения прямых авиарейсов между двумя странами. Дипломаты также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, взаимодействия Беларуси и ЕС, включая инициативу "Восточное партнерство".-0-