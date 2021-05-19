Главы МИД ОДКБ приняли заявление к 75-летию приговора трибунала в Нюрнберге

19 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Министры иностранных дел государств - участников Организации Договора о коллективной безопасности приняли заявление "О 75-летии приговора Международного военного трибунала в Нюрнберге", в котором призвали мировое сообщество активизировать усилия по распространению объективной информации о преступлениях нацизма. Об этом заявил журналистам генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась по итогам состоявшегося сегодня в Душанбе заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.

"В документе говорится, что подготовка и проведение Нюрнбергского процесса рассматривается как уникальный опыт профессионального сотрудничества международного сообщества, - отметил Станислав Зась. - Государства, различные по своему общественному строю, культуре, традициям и историческим судьбам, объединились, чтобы судить и вынести приговоры о наказании тех, кто развязал самую страшную войну в истории человечества. В заявлении мировое сообщество призывают уважать и защищать наследие Международного военного трибунала в Нюрнберге, а также активизировать усилия по распространению объективной информации о преступлениях нацизма в целях недопущения распространения неонацистской идеологии, движений и организаций, которые могут составлять угрозу мирному сосуществованию народов".-0-