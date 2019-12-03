Главы МИД ОДКБ встретятся 5 декабря в Братиславе

3 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Министры иностранных дел государств Организации Договора о коллективной безопасности проведут встречу 5 декабря в Братиславе, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов по итогам состоявшегося сегодня в Москве заседания Постоянного совета ОДКБ.

"Были обсуждены вопросы подготовки рабочей встречи министров иностранных дел государств - членов ОДКБ, которая состоится 5 декабря на полях заседания СМИД ОБСЕ в Братиславе", - отметил пресс-секретарь.

В связи с переходом председательства в ОДКБ в 2019-2020 годах к Российской Федерации председателем Постоянного совета был избран постоянный и полномочный представитель России при ОДКБ, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Шведов.-0-