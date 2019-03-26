Главы правительств СНГ в Ашхабаде обсудят вопросы экономического и инновационного сотрудничества

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Совета глав правительств СНГ пройдет 31 мая в Ашхабаде. Об этом сегодня заявил журналистам первый заместитель председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Виктор Гуминский перед началом совместного заседания Совета постоянных полномочных представителей государств Содружества при уставных и других органах СНГ и Комиссии по экономическим вопросам Содружества, которое проходит в режиме видеоконференции между Исполкомом СНГ в Минске и его отделением в Москве, передает корреспондент БЕЛТА.

"Планируется, что в узком составе главы правительств СНГ обменяются мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в Содружестве. В широком формате намерены обсудить проект Межгосударственной программы инновационного сотрудничества на период до 2030 года", - сказал Виктор Гуминский.

Около трети вопросов повестки дня имеет таможенную направленность. "Многие соглашения в этой области принимались давно, время идет, вносит коррективы, поэтому есть необходимость их совершенствования. Также будут рассмотрены вопросы в области фундаментальных исследований, музейного дела, определения страны происхождения товара и другие", - подчеркнул первый заместитель председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ.-0-