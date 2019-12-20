Главы стран ЕАЭС утвердили Михаила Мясниковича председателем Коллегии ЕЭК

20 декабря, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Высший Евразийский экономический совет утвердил Михаила Мясниковича председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии, передает корреспондент БЕЛТА.

К своей работе Михаил Мясникович приступит с 1 февраля 2020 года.

На саммите премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил это решение, как и все остальные, подписать без обсуждения, ведь вопрос уже согласован. Однако Президент Беларуси настоял на том, чтобы решение не принималось формально. "Может, будут вопросы к человеку", - предположил Александр Лукашенко.

Глава российского государства Владимир Путин отметил, что Михаила Мясниковича в странах ЕАЭС знают хорошо еще по работе в предыдущих должностях. "Здесь проблем никаких нет. Есть просьба и пожелание. У нас на повестке дня стоит доработка и утверждение стратегии развития нашего объединения. Очень хотелось бы, чтобы новый председатель комиссии проинформировал каждого из нас о том, как он видит организацию своей работы по вопросам, которые еще подлежат согласованию на национальном уровне всех стран-участниц. У меня большая просьба, чтобы он проехал по нашим столицам, встретился со своими коллегами, руководством правительств, с теми специалистами, которые вместе с ним будут продвигать эту стратегию", - сказал он.

Михаил Мясникович в свою очередь своей главной задачей назвал обеспечение реализации всех документов и политической воли лидеров ЕАЭС. "Я прекрасно понимаю, что будет много нужной, но рутинной работы, которая касается согласований, выработки взаимоприемлемых решений. Думаю, багаж знаний и опыт, которыми я располагаю, будут способствовать тому, чтобы это реализовать", - добавил он.

Представитель Беларуси пообещал лично встретиться с рядом должностных лиц в странах ЕАЭС и обсудить стратегические вопросы. "На мой взгляд, мы должны серьезно продвинуться в вопросах создания общих инфраструктурных проектов, которые составили базу (отношений стран в ЕАЭС. - Прим. БЕЛТА), вопросах, связанных с техническим регулированием, которое должно быть единым для экономик наших государств", - сказал Михаил Мясникович.

Тигран Саркисян, который вскоре передаст пост председателя ЕЭК Михаилу Мясниковичу, был награжден высокой государственной наградой Российской Федерации - орденом Дружбы. Вручая эту награду, Владимир Путин отметил весомый личный вклад Тиграна Саркисяна в эффективную работу ЕЭК: "Под его руководством Евразийская экономическая комиссия в течение четырех последних лет работала слаженно, без сбоев, успешно решая все самые сложные вопросы интеграционной повестки дня".-0-