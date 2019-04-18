Главы зарубежных дипмиссий ознакомились с потенциалом индустриального парка "Великий камень"

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главы зарубежных дипломатических миссий, аккредитованных в Минске, посетили сегодня Белорусско-китайский индустриальный парк "Великий камень", чтобы ознакомиться с его экономическим потенциалом, передает корреспондент БЕЛТА.

Мероприятие организовано по инициативе Министерства иностранных дел. Как рассказал руководитель МИД Владимир Макей, главная цель мероприятия - продемонстрировать большие возможности для инвестирования, которые предоставляет "Великий камень". "Уже сегодня наши китайские друзья называют парк не китайско-белорусским, а международным. Уже порядка десяти стран здесь представлены. Надеемся, за этот год количество стран-резидентов значительно увеличится", - сказал министр. Он рассчитывает, что после сегодняшнего визита зарубежные дипломаты будут активнее приглашать иностранный бизнес к участию в индустриальном парке, потому что "здесь созданы прекрасные условия для инвесторов, резидентов".

Владимир Макей

"Беларусь, понимая острую конкуренцию за инвестора на мировом рынке, создала для резидентов индустриального парка максимально приятный инвестиционный климат, гарантированный как национальным законодательством, так и специальными международными соглашениями и обязательствами", - подчеркнул Владимир Макей.

В настоящее время резидентами парка являются около 50 компаний из Беларуси, Китая, России, Германии, Австрии, Литвы, США, Израиля, Канады.

Как отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Беларуси Цуй Цимин, залогом успешного развития парка является высокий уровень сотрудничества и хорошие партнерские отношения, которые сложились между Китаем и Беларусью, в том числе на уровне руководства этих государств.

Цуй Цимин

Во время экскурсии дипломаты посетили объекты инфраструктуры, производственный и административные здания парка, ознакомились с планом его развития как международного экогорода - спутника Минска. -0-

Фото Максима Гучека