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09 августа 2020, 18:46

Голосование предусмотрено до 20.00, продлевать срок нельзя - ЦИК

Фото из архива
Фото из архива
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9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продлевать срок голосования нельзя, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина в эфире телеканала "Беларусь 1", передает корреспондент БЕЛТА.

"Сразу же могу сказать, что продлевать срок голосования нельзя, закон предусматривает голосование до 20.00, ЦИК не вносит изменения в закон. Соответственно, комиссии должны закрыться", - сказала Лидия Ермошина.

По ее словам, провокаторы намеренно затягивают процесс и портят бюллетени. "Они обращаются за вторым бюллетенем, портят второй. И когда им отказываются выдавать новый, они говорят: вы нарушаете наши конституционные права. Сразу же могу сказать, что норма записана так, что предполагает выдачу одного бюллетеня взамен одного испорченного. Все остальное уже можно рассматривать как деятельность, направленную на противодействие избирательной кампании, т.е. административное правонарушение", - пояснила глава ЦИК.

Лидия Ермошина также прокомментировала размещенную накануне аудиозапись с одного из участков. "У нас есть информация от наблюдателей, которые присутствовали на участке для голосования и которые работают по линии Федерации профсоюзов. Они заявляют, что это была репетиция, что это вымышленные цифры и просто репетировал председатель с членами комиссии. Назовем это тренинг, который он проводил. Могу сказать, что это, наверное, так и было", - сказала она.

Комментируя очереди на некоторых участках, председатель ЦИК заявила, что такие скопления созданы провокаторами. "Это и есть представители того самого протестного электората, которые выстраиваются в цепочки. Это все звенья одной цепи, одни и те же люди, те, кто ходил на многотысячные митинги и концерты, причем с маленькими детьми, не думая о безопасности, те, кто стоял в длиннющей очереди в ЦИК, хотя в этом не было нужды, все те, кто совершал протестные акции, - сказала Лидия Ермошина. - Они откликнулись на призывы своих "поводырей", которые постоянно, скажем так, советовали им прийти в воскресенье, причем в конце дня. Правда, наверное, они с утра немножко испугалась в связи с тем, что я стала говорить, что людей много, не успеют проголосовать. И очередь стала скапливаться в середине дня".

Вместе с тем глава ЦИК считает, что в Лебяжьем очередь образовалась из-за председателей товариществ. "Там же нет государственного жилья, нет никаких ЖЭСов, в Лебяжьем только товарищества индивидуальных застройщиков. Были предоставлены, очевидно, неточные списки избирателей", - пояснила она. По словам Лидии Ермошиной, очередь была из-за того, что пришедших нужно было вносить в дополнительный список и проверять их данные, что занимает время.

"Т.е. обстоятельства разные. Но Сухарево "полыхает" именно по вине провокаторов", - сказала Лидия Ермошина.

Она также высказалась и насчет жалоб, которые поступают в Центризбирком. С учетом небольшого штата (11 человек вместе с главой ЦИК) работа с этими обращениями отнимает много времени, указала Лидия Ермошина.

"Разработанный кем-то образец скачивается, и 10-20 штук наблюдателей высылают аналог жалобы. Проблема даже не в том, чтобы рассмотреть - там нечего рассматривать, это не более и не менее как формальные вопросы. С учетом минимума нашего штата это все же предполагает большую техническую работу: зарегистрировать, рассмотреть, расписать, составить ответ и т.д. Все это занимает очень много времени", - отметила она.-0-

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