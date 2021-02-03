Головченко 4-5 февраля посетит Казахстан для участия в заседании Евразийского межправсовета

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 4-5 февраля посетит Казахстан для участия в заседании Евразийского межправительственного совета, которое пройдет в Алматы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

Повестка заседания Евразийского межправсовета 5 февраля включает 11 вопросов. Главы правительств рассмотрят подходы к совершенствованию механизмов применения в ЕАЭС специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер. В повестке также вопрос об актуализации перечней стран-пользователей единой системы тарифных преференций ЕАЭС.

Межправсовет обсудит концепцию развития электронного документооборота в морских пунктах пропуска государств союза, порядок координации и аналитического обеспечения селекционно-племенной работы в области племенного животноводства, проводимой в государствах ЕАЭС. Кроме того, ЕЭК представит главам правительств доклад о макроэкономической ситуации в государствах союза и предложениях по обеспечению устойчивого экономического развития.

Роман Головченко также примет участие в пленарной сессии форума "Almaty Digital Forum 2021 - Цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность".-0-