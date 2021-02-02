Головченко: граждане хотят участвовать в политической жизни страны, но большинство - за сильную власть

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские граждане хотят активнее участвовать в политической жизни страны, но большинство из них выступает за сохранение сильной президентской власти. Об этом заявил сегодня журналистам премьер-министр Роман Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава правительства рассказал, что диалоговые площадки, которые были организованы накануне Всебелорусского народного собрания, показали, что граждане хотят активнее участвовать в политической жизни страны, считают необходимым повысить роль парламента и усилить полномочия местных Советов депутатов.

"Но, что интересно и что мы вычленили из этих дебатов и дискуссий, большинство людей, делегатов выступают за сохранение сильной президентской власти. Это говорит о том, что нет настроенности что-то сломать", - сказал премьер-министр.

Нашло поддержку среди граждан и придание конституционного статуса Всебелорусскому народному собранию, отметил Роман Головченко. Какой будет роль ВНС в будущем и какими полномочиями оно будет наделено, предстоит обсудить во время предстоящего форума.

"Но общая линия сводится к тому, что при всех этих новациях мы не должны ослабить президентскую власть, которая сцементировала страну и позволила устоять перед этим "шалёным нацiскам", который мы все недавно испытали", - подчеркнул глава правительства.-0-