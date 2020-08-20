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20 августа 2020, 19:25

Головченко и Мишустин обсудили сотрудничество в энергетике и борьбу с COVID-19

Роман Головченко и Михаил Мишустин. Фото из архива
Роман Головченко и Михаил Мишустин. Фото из архива

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко и председатель правительства России Михаил Мишустин в телефонном разговоре обсудили сотрудничество в энергетике и борьбу с COVID-19, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

"Премьер-министры Беларуси и России продолжили обсуждение вопросов торгово-экономических отношений по всему спектру сотрудничества в энергетической, промышленной и финансовой сферах, а также обменялись информацией о борьбе с COVID-19", - сообщили в пресс-службе.

Главы правительств провели телефонные переговоры второй раз за два дня. "Накануне они договорились о проведении совместной работы ведомств двух стран по снятию ограничений на передвижение через белорусско-российскую границу. Также премьер-министр Беларуси проинформировал своего российского коллегу о принимаемых мерах по предотвращению попыток дестабилизации ситуации в стране", - отметили в пресс-службе.-0-

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