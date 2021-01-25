Головченко и Мишустин проведут переговоры 26 января в Москве

25 января, Минск/Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 26 января встретится в Москве с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

"Стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества", - проинформировали в пресс-службе. Переговоры пройдут в Доме правительства России в узком и расширенном формате.

В составе белорусской правительственной делегации также первый заместитель премьер-министра Николай Снопков, министр энергетики Виктор Каранкевич, министр финансов Юрий Селиверстов, министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, посол Беларуси в России Владимир Семашко и др.-0-