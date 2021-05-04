Головченко о возможности новых мер в ответ на санкции: "Будем действовать по обстановке"

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Роман Головченко, говоря о возможности новых мер в ответ на санкции, отметил: будем действовать по обстановке. Такое мнение он выразил по итогам доклада Президенту Беларуси Александру Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Роман Головченко подчеркнул, что в соответствии с международным правом санкции могут вводиться за крайне серьезные и доказанные преступления, совершенные в конкретном государстве. Это никак не может относиться к Беларуси.

"К сожалению, общая девальвация международной правовой системы приводит к тому, что санкциями пользуются как инструментом воздействия или давления на неугодные государства, как правило, с целью ухудшения экономической ситуации в стране. То есть декларируемые цели санкций расходятся с их имплементацией", - заметил Роман Головченко. Беларусь, по его словам, в течение ряда лет подвергалась тем или иным формам санкционного давления. "Результат вы видите: мы стали крепче, научились жить в этих условиях. Мы не принимаем этого и не можем смириться с тем, что на суверенное, независимое государство есть попытки такого давления. Мы в меру отвечаем на эти выпады - не только вербально, заявлениями, но и принятием конкретных экономических мер. Но не хотим огулом уподобляться нашим противникам, поэтому отвечаем как симметрично, так и асимметрично", - подчеркнул он.

Премьер-министр напомнил, что главой государства принят указ о введении специальных защитных мер. Правительством уже частично реализованы права, предоставленные этим указом. "Дальше будем действовать по обстановке", - сказал руководитель правительства.

На уточняющий вопрос журналистов, какие именно иностранные компании в будущем могут затронуть санкции, Роман Головченко ответил: "Если до этого дойдет, то мы, конечно, скажем. Но еще раз подчеркну, что мы не хотим действовать так же оголтело, как действуют против нас". Глава белорусского правительства рассчитывает, что в политических, деловых кругах на Западе в конечном итоге возобладает здравый смысл и они прекратят санкционное давление. Тем более что такие страны, как Литва, Латвия, Польша, Украина, имеют в Беларуси "серьезные деловые интересы", обратил внимание премьер-министр.

"Беларусь - миролюбивая страна, в том числе и во внешней политике. Но если на нас нападают, мы будем вынуждены отвечать, - продолжил он. - Но мы рассчитываем, что здравый смысл восторжествует и мы не дойдем до точки, когда придется отвечать симметрично. Но если ситуация этого потребует, то мы к этому готовы".-0-