Работа экономики, ответ на санкции, развитие чернобыльских территорий - Лукашенко принял с докладом Головченко

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом премьер-министра Романа Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.

В первую очередь Александр Лукашенко поинтересовался работой экономики: "В первом приближении, что мы имеем за первый квартал?". Вместе с тем он обратил внимание на то, что главное даже не итоги первого квартала, а оценка на перспективу - что будет в будущем, на что планируется выйти по итогам года, в том числе с учетом проблемных моментов.

"Я читаю в средствах массовой информации различные прогнозы: МВФ, Всемирный банк дает оценки и многие другие, наши доморощенные аналитики. Но я же не первый год вижу эти итоги и прогнозы: они ни разу не были объективными, и мы ни разу не работали так, как они прогнозируют. Поэтому самый точный прогноз должен быть у правительства: что мы все-таки будем иметь с учетом проблем, которые существуют", - отметил Президент.

По словам Александра Лукашенко, одна из таких проблем - это попытка запугать Беларусь санкциями. Он подчеркнул, что нельзя оставлять это без ответа. "Нужно показывать, что мы нация, и у нас есть своя земля, своя страна", - заявил он.

Кроме того, речь шла о финансировании антиковидных мер. "Главное при этом: мы лечили и будем лечить людей", - подчеркнул белорусский лидер. Он также актуализировал важность поддержки врачей и медперсонала, которые работают в красных зонах.

Александр Лукашенко на встрече также обратился к проблематике, которая обсуждалась во время его недавней рабочей поездки по районам, пострадавшим от катастрофы на Чернобыльской АЭС. Тогда было решено к сентябрю выработать новую программу по развитию соответствующих территорий.

"Нам не надо чохом, как мы обычно это делали, решать чернобыльскую проблему. Надо определиться в каждом районе, агрогородке, что мы там должны сделать. Надо восстановить тот уровень жизни и безопасности, который был до чернобыльской катастрофы. Все проблемы обозначены, надо только определиться, где мы что-то сделаем. И для людей придется создавать необходимые условия: инфраструктура плюс жилье. Потому что предприятия-то мы построим, но кто работать будет на них? - сказал Президент. - Надо вот эту вот завершающую программу принять, чтобы выровнять уровень чернобыльских регионов".

Глава государства также попросил Романа Головченко доложить об итогах межправсовета ЕАЭС в Казани, подробностях его переговоров с российским премьером Михаилом Мишустиным. "Мы с Президентом России договорились, что вы с Мишустиным встретитесь на этом этапе и попробуете, если это возможно, окончательно выкристаллизовать хотя бы те вопросы, которые, возможно, придется еще окончательно урегулировать на уровне президентов. Я предложил это сделать на Высшем госсовете, где будут присутствовать все: и премьеры, и главы наших парламентов. Но к этому надо подойти", - добавил Александр Лукашенко.

Роман Головченко кратко высказался об итогах работы экономики в первом квартале этого года. По его словам, достигнутые результаты свидетельствуют о том, что экономика вышла на траекторию роста. Валовой внутренний продукт немного вырос и составил почти 101%. "Мы идем с опережением прогноза, и дальше траектория восходящая. За четыре месяца ожидаем 101,4%, за полугодие планируем выйти на почти 102%", - заявил премьер-министр. Он добавил, что основным драйвером роста среди отраслей стала промышленность.-0-