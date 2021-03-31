Головченко об ответных санкциях: будем действовать точечно

31 марта, Мозырь /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время рабочей поездки на Мозырский НПЗ прокомментировал применение санкций в ответ на недружественные акции в адрес Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Как рассказал Роман Головченко, глава государства подписал указ о возможности введения ответных защитных мер по отношению к тем, кто применяет неправомерные санкции экономического порядка к Республике Беларусь и конкретным предприятиям. "Кто войдет в этот список, определит правительство. К сожалению, западные партнеры применяют санкции в виде дубинки, которой машут налево и направо, не разбираясь в ситуации. Тем самым оказывают давление на страну. Мы будем действовать в ответ очень точечно и останемся в этом плане гораздо более чистоплотными. Указ будет применяться только в отношении тех фирм и компаний, которые применяют недружественные акции в отношении нашей республики", - подчеркнул он.

Документ определяет правовое поле для принятия ответных мер. "Это вынужденная мера для недружественных действий в отношении нашей страны и предприятий. И наше право, которым будем пользоваться. Нас с детства воспитывали на простых, понятных правилах. В каждом дворе мальчишки знали: в драку не лезь, первым не бей, а нападут - отвечай. Действовать будем по похожему принципу", - отметил премьер-министр.-0-