Головченко обсудил с послом России вопросы двустороннего сотрудничества

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19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко встретился с послом России в Беларуси Дмитрием Мезенцевым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
Роман Головченко обсудил с Дмитрием Мезенцевым вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также взаимодействие в рамках Союзного государства.
Премьер-министр отметил, что совместная работа правительств двух стран по углублению сотрудничества в Союзном государстве будет способствовать взаимному экономическому росту.-0-