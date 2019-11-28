Госсекретаря Совбеза Беларуси пригласили на переговоры лидеров ОДКБ в узком составе

28 ноября, Бишкек /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Госсекретаря Совета безопасности Беларуси Станислава Зася пригласили к участию в переговорах лидеров стран ОДКБ в узком составе на саммите в Бишкеке. Эту информацию БЕЛТА подтвердили на полях саммита.

Планировалось, что на встрече в узком составе должны были присутствовать лидеры шести государств ОДКБ и исполняющий обязанности генерального секретаря организации Валерий Семериков. Министры иностранных дел, обороны и госсекретари совбезов должны были присоединиться к главам государств только на пленарном заседании.

Вероятно, приглашение Станислава Зася на узкий состав связано с тем, что он с 1 января 2020 года займет пост генерального секретаря ОДКБ.

Заседание в узком составе проходит без участия представителей СМИ. Журналисты ожидают итогов переговоров лидеров стран и начала пленарного заседания в отдельном пресс-центре на территории государственной резиденции "Ала-Арча", где проходит саммит.

В повестке дня саммита - обсуждение проблем международной и региональной безопасности, вопросы укрепления таджикско-афганской границы, взаимодействие с ООН по реализации Глобальной контртеррористической стратегии и координация внешнеполитической деятельности государств - членов ОДКБ, развитие военного потенциала организации и совершенствование механизмов противодействия вызовам и угрозам, в том числе в сфере информационной безопасности, а также мероприятия по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.-0-