ГВУ СГ рассмотрит прогнозные балансы по важнейшим видам продукции 7 апреля

6 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства состоится 7 апреля в формате видеоконференции, сообщили БЕЛТА в Постоянном комитете Союзного государства.

"Повестка заседания охватывает круг актуальных вопросов союзного строительства, в числе которых вопрос о прогнозных балансах спроса и предложения по важнейшим видам продукции Союзного государства", - отметили в Посткоме.

Планируется, что в заседании примут участие государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Владимир Семашко, заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук, ответственный секретарь Парламентского собрания Союза Беларуси и России Сергей Стрельченко, руководители министерств Беларуси и России, старшие дипломаты диппредставительств двух стран, ответственные работники Постоянного комитета Союзного государства.-0-