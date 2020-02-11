Хорошие политические отношения стали фундаментом сотрудничества с Беларусью - посол Таджикистана

11 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Хорошие политические отношения стали фундаментом сотрудничества с Беларусью. Это отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Таджикистана в Беларуси Махмадшариф Хакдод сегодня на заседании клуба "Диалог с послом" в Доме дружбы, передает корреспондент БЕЛТА.

Дипломат подчеркнул, что современная история двусторонних отношений насчитывает около четверти века. Наряду с этим он обратил внимание на тесные контакты двух стран еще в советский период. Посол также затронул тему Великой Отечественной войны, когда народы Беларуси и Таджикистана совместно сражались за Победу, 75-летие которой отмечается в этом году.

В настоящее время сотрудничество между Беларусью и Таджикистаном развивается как в двустороннем, так и многостороннем формате по всем направлениям, представляющим взаимный интерес. Махмадшариф Хакдод отметил хороший уровень политического диалога между двумя государствами.

По его словам, история двусторонних отношений совпадает с историей развития независимости двух стран. Перспективы сотрудничества он назвал долгосрочными и взаимовыгодными. "С первых дней установления дипотношений главы наших государств поддерживают хорошие контакты и регулярно встречаются", - сказал глава дипломатической миссии.

Отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА касательно планируемых в этом году на высшем уровне встреч, посол не исключил переговоров между лидерами двух государств на международных форумах, в том числе в рамках ШОС и СНГ.

Рассказывая об экономическом сотрудничестве, он обратил внимание на совместную сборку в Таджикистане белорусской техники, которая также поставляется в страны региона. Дипломат подчеркнул интерес к опыту Беларуси в развитии АПК.

В мероприятии также приняли участие студенты, школьники, которые задали послу Таджикистана интересующие их вопросы.-0-

Фото Алины Гришкевич