Хренин: Беларусь - плацдарм для сражения за богатства России

23 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь является плацдармом для сражения западной цивилизации за богатства России. Об этом заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин, выступая сегодня на пленарном заседании IX Московской конференции по международной безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

В форуме принимают участие министры обороны, начальники генеральных штабов, делегации военных ведомств из 109 государств, а также представители международных организаций: СНГ, ОДКБ, ООН, ОБСЕ, Международного комитета Красного Креста, Лиги арабских государств. Обсуждаются проблемы глобальной и региональной стабильности, различные аспекты безопасности в Европе, Азии, Африке, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.

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