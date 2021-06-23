Главный удар ведущейся против Беларуси гибридной войны приходится по экономике - Хренин

23 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Главный удар ведущейся против Беларуси гибридной войны приходится по экономике страны. Об этом заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин, выступая сегодня на пленарном заседании IX Московской конференции по международной безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

В форуме принимают участие министры обороны, начальники генеральных штабов, делегации военных ведомств из 109 государств, а также представители международных организаций: СНГ, ОДКБ, ООН, ОБСЕ, Международного комитета Красного Креста, Лиги арабских государств. Обсуждаются проблемы глобальной и региональной стабильности, различные аспекты безопасности в Европе, Азии, Африке, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.

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