Индия считает главными проблемами региона ШОС безопасность и дефицит доверия

17 сентября, Душанбе /Корр. БЕЛТА/. Главными проблемами в регионе государств Шанхайской организации сотрудничества являются мир, безопасность и дефицит доверия. Такое мнение высказал премьер-министр Индии Нарендра Моди на саммите ШОС в Душанбе, передает корреспондент БЕЛТА.

Премьер-министр отметил, что к ШОС присоединяются новые друзья - Иран в качестве страны - члена организации, Саудовская Аравия, Египет, Катар - как новые партнеры по диалогу. "Расширение ШОС показывает растущее влияние организации, она станет сильнее и авторитетнее", - уверен Нарендра Моди.

"Самые большие проблемы в этом регионе (регионе стран ШОС. - Прим. БЕЛТА) связаны с миром, безопасностью и дефицитом доверия. Коренная причина этих проблем - растущая радикализация. Недавние события в Афганистане сделали эту проблему более очевидной, - сказал премьер-министр. - ШОС должна проявить инициативу в этом вопросе". По его словам, исторически регион Центральной Азии был оплотом умеренных и прогрессивных культур и ценностей. "На основе этого исторического наследия ШОС должна выработать общий шаблон для борьбы с радикализацией и экстремизмом. Существуют умеренные, толерантные и инклюзивные институты и традиции, связанные с исламом. ШОС должна работать над созданием прочной сети между ними", - подчеркнул индийский премьер-министр.-0-