Инфоцентр ЦИК откроется 17 ноября в малом зале Дворца Республики в Минске

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информационный центр ЦИК "Выборы - 2019" откроется 17 ноября в малом зале Дворца Республики в Минске. Об этом сообщила сегодня журналистам председатель Центризбиркома Лидия Ермошина, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Лидии Ермошиной, первая пресс-конференция в инфоцентре состоится 17 ноября в 10.00. По традиции он разместится в малом зале Дворца Республики. Председатель ЦИК отметила, что это удобное место в центре города, его легко находят все иностранные журналисты и наблюдатели. Именно для них в первую очередь создается инфоцентр.

Лидия Ермошина напомнила, что национальные наблюдатели аккредитации для работы в нем не имеют. "Просто для этого понадобился бы стадион, потому что у нас национальных наблюдателей десятки тысяч. Уже сейчас их более 500 человек аккредитовано в избирательных комиссиях", - сказала она.

Впервые инфоцентр был открыт в 2001 году на выборах Президента.

Выборы депутатов Палаты представителей назначены на 17 ноября, в Совет Республики - на 7 ноября.-0-